Hanoi (VNA) – La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a adressé mercredi 8 mars ses meilleurs voeux aux femmes représentatives des pays du monde et des orgations internationales au Vietnam, les remerciant pour les contributions à la paix et au développement du monde en général, du Vietnam en particulier.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân avec les déléguées lors de la rencontre, à Hanoi, le 8 mars. Photo: VNA

S’exprimant lors d’une rencontre tenue mercredi 8 mars au Musée des beaux-arts du Vietnam, à Hanoi, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, la dirigeante a salué les nouveaux progrès très importants de l’humanité au cours des dernières années, dont les progrès en matière d’égalité des sexes.

Constatant les inégalités dedéveloppement entre pays et les évolutions rapides, complexes et imprévisibles du monde, elle a exhorté les nations et les peuples, y compris les femmes, à conjuguer leurs efforts pour surmonter les défis, apporter la paix et promouvoir les droits des femmes et l’égalité des sexes.

Elle a également souligné le rôle important des femmes vietnamiennes dans l’oeuvre de construction et de défense nationales à travers des milliers d’années de l’histoire ainsi que leurs traditions et valeurs nobles glorifiées par la société.

Le Parti et l’État vietnamiens s’intéressent toujours à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Le Vietnam a participé tôt à des engagements internationaux pour promouvoir l’égalité des sexes et a atteint avant terme plusieurs objectifs dans des domaines tels que la politique, le maintien de la paix, la réduction de la pauvreté, le développement socio-économique, a-t-elle fait savoir.

Evoquant les conditions économiques du Vietnam, un pays en développement à revenu intermédiaire inférieur, et les difficultés de la population liées à la topographie du territoire, elle a indiqué que le Parti et l’État vietnamiens ont publié de nombreuses politiques pour réduire l’écart de développement entre les régions, en particulier aider les femmes à accéder aux opportunités de développement.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a espéré qu’à travers la culture, les ambassadrices et les représentantes d’organisations internationales au Vietnam continueront à promouvoir et à élever l’amitié et la coopération avec le Vietnam pour la paix, la coopération et le développement de la région et du monde.

Elle a souligné le maintien et la création d’un environnement de paix, de stabilité et de coopération pour le développement, le respect du droit international dans le règlement des questions internationales; la promotion du développement économique post-Covid, la mise à profit de la quatrième révolution industrielle et la transformation numérique pour promouvoir la coopération pragmatique entre le Vietnam et les nations ; la coopération culturelle et les échanges entre les peuples ; et la coopération en matière d’éducation, de formation, de science et de technologie.

Pour sa part, l’ambassadrice du Bangladesh au Vietnam, Samina Naz, a affirmé que l’automisation des femmes et des filles est la responsabilité commune de chaque personne. Elle a noté que le Vietnam est l’un des dix pays les plus performants en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et des filles.

Rappelant le thème "L’innovation et les technologies pour l’égalité des sexes : pour un monde digital inclusif" de cette édition 2023 de la Journée internationale des femmes, la diplomate a exhorté à tirer le meilleur parti des avantages de la technologie numérique dans la mise en œuvre de l’égalité des sexes, de l’automisation des femmes et du règlement des violences sexistes. – VNA