La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et le prince héritier du Danemark Frederik. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - À l'invitation de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân, le prince héritier du Danemark Frederik et son épouse, la princesse Mary Elizabeth, ont effectué du 31 octobre au 3 novembre 2022 une visite officielle au Vietnam.

Après la cérémonie d'accueil officielle au palais présidentiel mardi 1er novembre, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a rencontré le prince héritier du Danemark Frederik.

Saluant la visite officielle au Vietnam du prince héritier Frederik et de son épouse, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân l’a considérée comme un événement d'une importance particulière, marquant un demi-siècle de développement exceptionnel de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale, et ouvrant en même temps de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et le Danemark.

La dirigeante vietnamienne s’est réjouie du développement de l'amitié et de la coopération multiforme entre les deux pays dans tous les domaines, notamment dans l'investissement, la coopération énergétique, l'environnement et l'adaptation au changement climatique, l'éducation et la formation, la culture, et notamment l’établissement en 2011 du partenariat stratégique bilatéral dans le changement climatique, l'environnement, l'énergie et la croissance verte.

La dirigeante vietnamienne a exprimé le souhait de continuer le partenariat intégral entre les deux pays, grâce à des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux et une coopération étroite au sein des mécanismes multilatéraux, en particulier en 2023 qui marquera le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral entre le Vietnam et le Danemark.

Elle a également souhaité voir de nouvelles entreprises danoises investir efficacement au Vietnam dans les domaines où le Danemark a des atouts et le Vietnam a des besoins, et dans le même temps continuer de renforcer les activités d'échange et de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la culture, contribuant à intensifier l'amitié et la compréhension entre les deux peuples et à promouvoir les relations entre les deux pays.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân rencontre le prince héritier du Danemark Frederik. Photo: VNA

De son côté, le prince héritier Frederik a affirmé sa volonté de renforcer l'amitié et la coopération avec le Vietnam, en particulier dans la croissance verte et les énergies renouvelables.

Il a annoncé qu’une délégation de 36 grandes sociétés et entreprises énergétiques danoises l’accompagne, démontrant ainsi la tendance à renforcer la coopération avec le Vietnam dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.

Il a affirmé que dans le but d'établir le partenariat stratégique vert, la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique est entrée dans une phase de coopération plus efficace, où le Danemark est prêt à accompagner et à soutenir le Vietnam dans ses efforts pour atteindre ses objectifs de développement durable. -VNA