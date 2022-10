La vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, et le président croate, Zoran Milanović. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, en visite officielle en Croatie du 9 au 11 octobre, a eu lundi une entrevue avec le président croate, Zoran Milanović.



Soulignant qu’il s’agissait de la première visite d’un haut dirigeant vietnamien en Croatie depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1994, Zoran Milanović s’est déclaré convaincu que la visite contribuerait à approfondir la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays.



Le président croate a également affirmé que son pays était prêt à servir de porte d'accès aidant le Vietnam à renforcer sa coopération avec l'Union européenne. Il a ajouté que la Croatie soutenait le retrait par la Commission européenne du "carton jaune" pour les produits de la mer vietnamiens et était prête à partager des expériences sur le développement durable de l’aquaculture avec le Vietnam.



La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à ses relations amicales et à sa coopération traditionnelle dans de nombreux domaines avec la Croatie. A cette occasion, elle a remercié la Croatie pour avoir assisté le Vietnam avec 60.000 doses de vaccin contre le Covid-19 fin 2021.



Lors de leur entrevue, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de renforcer l'échange de délégations et de contacts à tous les niveaux, en particulier à haut niveau. Ils ont convenu d'un certain nombre de mesures visant à renforcer les relations bilatérales, notamment dans l’économie, ainsi qu'à élargir la coopération à des domaines potentiels tels que le tourisme, les transports, l'éducation et la formation, les sports...



Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rencontré le vice-président du Parlement de Croatie, Ante Sanader.