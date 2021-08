La vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, et le Vice-président et chef du Département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse, Ignazio Cassis. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse, le Vice-président et chef du Département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse, Ignazio Cassis, a eu le 5 août une entrevue avec la vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan.



La vice-présidente vietnamienne a remercié la Suisse de continuer à accorder des aides publiques au développement au Vietnam pour l’aider à réaliser ses objectifs de développement socio-économique dans les temps à venir. Elle a affirmé que le Vietnam créerait les meilleures conditions possibles pour que les deux parties élargissent leur coopération dans les domaines potentiels.



Vo Thi Anh Xuan a par ailleurs demandé à la Suisse d'aider le Vietnam à accéder aux vaccins contre le COVID-19 et de continuer à le soutenir en matière de fournitures et équipements médicaux pour lutter contre l'épidémie.



Affirmant que son pays attachait de l’importance au développement de ses relations avec le Vietnam, Ignazio Cassis a annoncé que le gouvernement suisse avait décidé de fournir en urgence au Vietnam 500.000 kits de test rapide, 300.000 masques antibactériens et 30 ventilateurs à oxygène.

Les deux parties ont discuté des mesures visant à promouvoir les relations bilatérales, y compris la reprise des échanges de délégations, en particulier des délégations de haut niveau. Elles ont convenu de coopérer étroitement et de se soutenir dans les forums multilatéraux. Elles ont également affirmé l'importance de la garantie de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, insistant sur le respect du droit international, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, pour contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.-VNA