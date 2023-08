Hanoï (VNA) - La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a reçu le 3 août à Hanoï le président de l'agence de presse japonaise Kyodo News, Toru Mizutani, en visite de travail au Vietnam.



La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Vu Viet Trang, était également présente.



Lors de la rencontre, la vice-présidente vietnamienne a hautement apprécié la visite du président de Kyodo News au Vietnam au moment où les deux pays organisent de nombreuses activités significatives pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.



Selon elle, les activités dans le cadre de cette visite, dont la signature d'un accord de coopération professionnelle entre les dirigeants de la VNA et de Kyodo News, et une exposition de photos sur les relations diplomatiques Vietnam-Japon, contribuent à la promotion des relations entre les deux pays.



Vo Thi Anh Xuan s’est déclarée convaincue que la VNA et Kyodo News renforceraient leurs échanges d’expériences professionnelles pour contribuer à l’approfondissement des relations entre le Vietnam et le Japon.

Photo: VNA



De son côté, le président de Kyodo News a indiqué que son agence avait travaillé en étroite collaboration avec la VNA pour promouvoir les activités de communication, contribuant ainsi à resserrer les relations traditionnelles entre les deux pays. Il a également affirmé que Kyodo News continuerait d'augmenter les informations sur le Vietnam pour encourager des investisseurs japonais et d’autres pays à y venir investir...Le même jour, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, s’est entretenue avec le président de Kyodo News, Toru Mizutani.S’agissant de l’exposition de photos «Vietnam - Japon : s’orienter vers l'avenir, se développer au niveau mondial», Vu Viet Trang a affirmé qu’il s’agissait d'une activité significative et pratique pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. Elle a également présenté à son interlocuteur le développement de la VNA lors de ces derniers temps.Pour sa part, Toru Mizutani a déclaré que la VNA était le partenaire qui maintenait l'amitié la plus longue et la plus profonde avec Kyodo News. Depuis l’établissement de leur coopération pendant les années 1980, les deux parties se soutient et s’entraident efficacement dans tous les domaines de coopération, a-t-il estimé.A cette occasion, les deux parties ont signé un accord de coopération professionnelle. Selon cet accord, la VNA fournira à Kyodo des nouvelles gratuites en vietnamien et en anglais, des photos avec des légendes en anglais. Kyodo News fournira également à la VNA des nouvelles gratuites en japonais et en anglais, des photos avec des légendes en anglais. Les deux parties échangeront chaque année des délégations de dirigeants. Elles ont également convenu de se soutenir au sein des forums multilatéraux...-VNA