New Delhi (VNA) - La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a rencontré le président indien Ram Nath Kovind jeudi 13 février à New Delhi, dans le cadre de sa visite officielle du 11 au 13 février en Inde.

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh et le président indien Ram Nath Kovind, le 13 février à New Delhi. Photo : VNA

Au cours de leur rencontre, la dirigeante vietnamienne a informé le chef de l’Etat indien des résultats de son entretien avec le vice-président indien Venkaiah Naidu.Le président indien s’est félicité de la prolongation de deux ans du contrat de partage de produits des deux pays du lot 128 en Mer Orientale, déclarant que c’est un message clair sur la position de l’Inde sur la Mer Orientale.Il a réaffirmé que le Vietnam est un pilier important de la politique indienne «Agir vers l’Est» et des relations de l’Inde avec l’ASEAN, en particulier lorsque le Vietnam est président de l’ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020-2021.Les deux dirigeants ont convenu de maintenir la fréquence des échanges et des contacts annuels de haut niveau ainsi que les mécanismes de coopération existants entre les deux pays.Ils se sont engagés à continuer de bien mettre en œuvre les accords signés, en particulier le plan d’action pour 2017-2020, tout en encourageant leurs entreprises à intensifier leur coopération, à étendre leurs investissements à de nouveaux domaines forts de l’Inde et en cohérence avec la demande du Vietnam tels que la science et la technologie, les énergies renouvelables et le raffinage due pétrole et les produits pétrochimiques.Les dirigeants ont également convenu d’accélérer la mise en œuvre des enveloppes d’aide non remboursable et de crédits préférentiels pour le Vietnam, et de faciliter l’ouverture et l’exploitation des vols entre les grandes villes des deux pays.Ils ont chargé les ministères et les agences des deux pays de poursuivre les négociations pour dégager les obstacles au commerce et à l’investissement, vers l’objectif de 15 milliards de dollars d’échanges commerciaux cette année.Les deux parties ont convenu de poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel lors des forums internationaux et régionaux, en vue de la finalisation rapide d’un Code de conduite impartial et complet des parties en Mer orientale qui garantisse les intérêts de toutes les parties concernées.Le même jour, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh s’est rendue à l’ambassade du Vietnam et s’est entretenue avec le personnel de l’ambassade et des Vietnamiens résidant en Inde. - VNA