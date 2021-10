Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 19 octobre à Hanoï, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a reçu les ambassadrices et chargées d'affaires des missions diplomatiques étrangères au Vietnam à l'occasion de la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre).

Lors de la rencontre, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan leur a transmis les meilleurs vœux adressés par le président Nguyen Xuan Phuc à l'occasion de la Journée des femmes vietnamiennes.

Elle a remercié les ambassadrices et chargées d'affaires étrangères pour leurs contributions actives à la promotion de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et leurs pays respectifs.

La vice-présidente a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam créent toujours des conditions favorables pour que les ambassadrices et chargées d'affaires étrangères remplissent bien leurs tâches et promeuvent la coopération mutuellement bénéfique entre le Vietnam et d'autres pays.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA

Les ambassadrices et chargées d'affaires étrangères ont déclaré apprécier le soutien ferme du Vietnam aux droits des femmes et à l'égalité des genres, ainsi qu’à la mise en valeur du rôle et du pouvoir des femmes dans le développement national, à l’amélioration du statut des femmes dans tous les domaines de la politique, de l'économie, de la culture et de la société.

Aux niveaux régional et international, le Vietnam est constamment à l'avant-garde de l'agenda sur les femmes, la paix et la sécurité. De plus en plus de femmes officiers vietnamiennes rejoignent les forces de maintien de la paix de l'ONU, ce qui démontre la participation des femmes aux processus de paix et de résolution des conflits.

Les ambassadrices et chargées d'affaires étrangères ont exprimé leur confiance et leur volonté de coopérer avec le Vietnam sur l'égalité des genres pour autonomiser davantage les femmes et les filles. -VNA