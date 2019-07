La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh à la rencontre avec des étudiants vietnamiens et professeurs de La Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse. Photo: VNA



Genève, 7 juillet (VNA) – Dans le cadre de sa tournée en Suisse pour participer au 29e Sommet mondial des femmes, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a rencontré le 6 juillet des étudiants vietnamiens et professeurs de La Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW), ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne au canton d'Argovie.

L'université FHNW recense 12.419 étudiants étrangers, dont 15 Vietnamiens. Elle coopère avec environ 400 partenaires dans le monde entier pour de nombreux projets, dont quatre programmes de collaboration avec le Vietnam.

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a souligné l'importance attachée par le Vietnam au développement des ressources humaines qualifiées en vue de devenir un pays industrialisé moderne.

Le Vietnam considère l'éducation comme une priorité absolue et souhaite que les Vietnamiens aient accès aux systèmes d'enseignement avancés d’autres pays, y compris la Suisse, a-t-elle déclaré.

Le même jour, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a rencontré des experts et intellectuels vietnamiens en Suisse.

Elle a été informée de l’idée de développer un logiciel Vietsearch qui vise à répondre à la demande d’informations et de connexions des Vietnamiens d’outre-mer, et à exploiter au mieux leurs potentiels.



L'idée vient du fait qu'il y a actuellement 4,5 millions de Vietnamiens vivant à l’étranger. En 2018, environ 10 millions de Vietnamiens ont voyagé à l'étranger.



En appréciant cette initiative, la vice-présidente a recommandé à ses auteurs de contacter des organes au Vietnam, tels que le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, l'Union des femmes vietnamiennes ou la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), pour recueillir plus d’informations et des assistances.



Elle leur a également demandé de maintenir le contact avec l’ambassade du Vietnam en Suisse pour être soutenu si nécessaire. -VNA