La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh offre un bouquet de fleurs au Vénérable Thich Thien Tam, vice-président du Conseil d’administration de l’EBV. Photo: VNA





Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a salué les contributions remarquables de l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV), des dignitaires et fidèles bouddhistes à l’œuvre d’édification et de développement national.

Lors de ses visites le 7 mai dans plusieurs établissements bouddhistes à Ho Chi Minh-Ville, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh, au nom des dirigeants du Parti, de l’Etat, a adressé des vœux au Vénérable Thich Thien Tam, vice-président du Conseil d’administration de l’EBV, ainsi qu'aux dignitaires et fidèles bouddhistes locaux à l’occasion du 2563e anniversaire de la naissance du Bouddha et à la 16e Journée du Vesak de Nations Unies.

Elle s’est déclaré réjouie du développement de l’EBV avec plus de 1.800 antennes, des millions de fidèles dans l’ensemble du pays, plusieurs antennes dans 33 pays et territoires, plus de 400 pagodes dans le monde entier avant de demander aux bonzes, bonzesses et bouddhistes de mener une vie civique et religieuse ainsi que de participer activement aux activités sociales et philanthropiques.

Elle a également souhaité que l’EVB organise avec succès la 16e Journée du Vesak de Nations Unies, contribuant à la consolidation de sa position.

De son côté, le vénérable Thich Thien Tam a exprimé sa gratitude au Parti et à l'État pour leur attention particulière accordée à l’EBV en général et au bouddhisme Theravada en particulier.



Il a également remercié le Parti et l'État d'avoir créé les conditions favorables à l'EBV d'organiser avec succès les précédentes éditions de la Journée du Vesak, contribuant ainsi à la promotion de la position et du prestige du bouddhisme vietnamien dans le monde. -VNA