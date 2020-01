Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La vice-présidente de la République, Dang Thi Ngoc Thinh, a rendu visite mardi 14 janvier et offert des cadeaux à des patients à Hô Chi Minh-Ville (Sud).



La dirigeante a remis 100 cadeaux à des patients atteints de cancer à l’Hôpital Thông Nhât et 100 autres à ceux à l’Hôpital d’oncologie de Hô Chi Minh-Ville (Sud).



Elle a loué les médecins et infirmiers de ces deux établissements pour leurs soins dispensés aux patients, avant d’exprimer sa solidarité et formuler ses vœux de Nouvel An lunaire aux patients.



Le même jour, le vice-président de l’Assemblée nationale, Phung Quôc Hiên a assisté à une rencontre organisée par la Fédération du travail de la province montagneuse septentrionale de Lai Châu.



Il a demandé aux organisations et entreprises locales à soutenir les ouvriers et fonctionnaires en difficulté. A cette occasion, il a remis 50 cadeaux à des employés et ouvriers démunis et un cadeau à la Fédération du travail de Lai Châu. – VNA