La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan. Photo: VNA



Lisbonne (VNA) - La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, à la tête d'une délégation vietnamienne, a assisté et prononcé un discours à l'ouverture du Sommet mondial des femmes 2021, placé sous le thème "Les femmes transforment les économies", tenue le 28 octobre à Lisbonne, au Portugal.

L'événement réunit plus de 500 délégués venus de 45 pays et territoires, des dizaines de dirigeants au niveau ministériel et vice-ministériel, des centaines de femmes chefs d'entreprise et représentantes d'organisations de femmes.

Dans son discours, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a souligné le rôle et les contributions importantes des femmes dans les efforts communs visant à repousser la pandémie de COVID-19. Malheureusement, les femmes et les filles sont également les plus durement touchées et risquent d'être laissées pour compte après la pandémie. Elle a exhorté les pays et la communauté internationale à prendre des mesures énergiques pour contrôler l'épidémie, maintenir la stabilité sociale, se rétablir et se développer de manière durable, inclusive et créative, en accélérant le processus de transformation numérique, en appliquant les sciences et technologies associées à la croissance verte.

Soulignant le rôle et les contributions des femmes vietnamiennes, la vice-présidente a affirmé que la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes est à la fois une ligne directrice et une politique cohérente, ainsi que l'une des premières des priorités du Vietnam dans les cadres de coopération régionale et internationale.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan prend la parole. Photo: VNA



Selon elle, il faut promouvoir le rôle et la participation pleine et égale des femmes dans le maintien de la paix, de la sécurité nationale et internationale, en particulier dans la prévention des conflits et le traitement des défis de sécurité non traditionnels, créant une base solide pour la transformation des économies. La vice-présidente a souligné que les femmes devraient être placées au centre de tous les efforts de redressement et de développement socio-économiques post-COVID-19.

Elle a proposé au Sommet mondial des femmes d'envisager la création d'un fonds ou d'un prix annuel pour honorer les initiatives exceptionnelles visant à garantir la diversité des genres dans le leadership des entreprises.

Dans le cadre du Sommet, la délégation vietnamienne a participé activement à près de 20 discussions plénières et thématiques sur de nombreux sujets tels que le rôle du partenariat public-privé dans la promotion de l'égalité des sexes, les tendances majeures dans la période post-COVID-19, la transformation de l'économie verte, le renforcement de la responsabilité des entreprises, la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, le développement des entreprises, etc.

Le Sommet mondial des femmes est un forum international prestigieux sur la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. L'édition 2021 a lieu du 28 au 30 octobre à Lisbonne. -VNA