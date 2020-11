La vice-Première ministre cambodgienne Men Sam An (5e à partir de la gauche) remet des assistances aux responsables de la province de Long An pour les envoyer aux sinistrés au Centre du Vietnam. Photo : VNA

Long An (VNA) – Le 4 novembre, lors d’une rencontre avec des représentants de la province méridionale de Long An au complexe de la porte frontalière internationale de Binh Hiep, la vice-Première ministre cambodgienne Men Sam An leur a demandé de transmettre sa sympathie et des assistances cambodgiennes aux sinistrés des crues et inondations au Centre du Vietnam.

La vice-Première ministre cambodgienne a remis 500 millions de dôngs à la partie vietnamienne pour venir en aide aux sinistrés.

Cette somme avait été collectée auprès de la vice-Première ministre cambodgienne, du Comité central de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge, de la Croix-Rouge cambodgienne, des autorités et de l’Association des jeunes de la province cambodgienne de Svay Rieng.

En recevant cette aide cambodgienne, le vice-président du Comité populaire de la province de Long An, Pham Tan Hoa, a remercié le Cambodge et la vice-cheffe du gouvernement cambodgien pour leur soutien aux sinistrés au Centre du Vietnam.-VNA