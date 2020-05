Lào Cai (VNA) – La vallée de roses située dans la zone touristique de Sun World Fansipan Legend, dans le district montagneux de Sapa, province septentrionale de Lào Cai, a récemment été reconnue comme la plus grande du Vietnam par l’organisation Guinness Vietnam Record.

La vallée de roses dans la zone touristique de Sun World Fansipan Legend, à Sapa. Photo: NDEL

La vallée couvre une superficie d’environ 50.000 mètres carrés et s’étend le long de la ligne de chemin de fer de montagne Muong Hoa qui part de la ville de Sapa vers la station de téléphérique locale.

Environ 300.000 rosiers de plus de 150 variétés les plus connues au Vietnam et dans le monde sont cultivés ici.

Presque toutes les variétés de roses les plus appréciées, des anciennes cultivées dans les villes vietnamiennes à celles importées du Royaume-Uni, de la France et du Japon, y sont rassemblées.

Photo: phapluatplus.vn

Les touristes peuvent contempler les fleurs nationales qui brillent à côté de celles de renommée nternationale comme les roses dites à un million de dollars : la rose Juliette, la Black Baccara, la Golden Célébration, le Maurice Utrillo, entre autres.

La rose équatorienne, l’une des plus célèbres et des plus précieuses au monde, est également cultivée avec succès à partir de branches importées.

Photo : phapluatplus.vn

L’une des attractions les plus importantes de la vallée est les tapis aux couleurs vives de rosiers grimpants, que l’on ne trouve qu’à Sapa. C’est une espèce d’Europe, amenée par les Français sur cette terre avec des roses anciennes. Lorsque ces roses fleurissent, entre avril et mai, de nombreux touristes viennent à Sapa juste pour avoir une chance d’admirer leur beauté.

Nguyên Xuân Chiên, directeur de Sun World Fansipan Legend, a exprimé son espoir que cette destination contribuera à attirer davantage de touristes à Sapa, surtout à un moment où le pays fait de gros efforts pour relancer l’industrie sans fumée qui a été affectée par la pandémie de COVID-19. – NDEL/VNA