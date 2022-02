Bangkok, 7 février (VNA) - Le Comité d’Investissement de Thaïlande (BOI) a annoncé que la valeur combinée des demandes étrangères et domestiques pour la promotion des investissements en 2021 s'élevait à 642,7 milliards de bahts (19,5 milliards de dollars), en hausse de 59% par an, stimulée principalement par les investissement s directs étrangers (IDE) dans les industries bio-circulaires-vertes (BCG) ainsi que le développement continu du secteur de la production d'électricité.L'électricité et l'électronique sont une fois de plus en tête de liste des secteurs cibles qui ont attiré le plus de candidatures avec 104,5 milliards de bahts en valeur, reflétant une demande en flèche pour les appareils et pièces électroniques, suivis du secteur médical avec 62,2 milliards de bahts, de la pétrochimie et de la chimie avec 48,4 milliards de bahts , l'agriculture et l'agroalimentaire avec 47,7 milliards de bahts, et l'automobile et les pièces détachées avec 24,6 milliards de bahts. Dans l'ensemble, les 12 secteurs cibles ont attiré une valeur combinée de 340,5 milliards de bahts, ce qui représente 53 % du total des promesses.Le secteur à la croissance la plus rapide a été le numérique, qui a vu la valeur des applications être multipliée par près de neuf pour atteindre 14 milliards de bahts en 2021, contre un modeste 1,61 milliard de bahts un an plus tôt, a déclaré le secrétaire général du BOI, Duangjai Asawachintachit.Le Japon est une fois de plus en tête de liste des pays sources d'IDE avec une valeur d'investissement combinée de 80,7 milliards de bahts pour 178 projets, suivi de la Chine avec 38,6 milliards de bahts de promesses d'investissement pour 112 projets et de Singapour avec 29,7 milliards de bahts pour 96 projets. Les trois principaux secteurs pour les demandes d'IDE étaient l'électricité et l'électronique, la pétrochimie et la chimie, et le pôle médical.- VNA