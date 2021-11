Hanoi (VNA) - Le chiffre d’affaires à l’exportation du Vietnam devrait dépasser en 2021 les 600 milliards de dollars, deux ans après avoir établi le record de 500 milliards de dollars, a annoncé Trân Thanh Hai, chef adjoint du département de l’Import-Export du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Photo : VNA

Le volume total de l’ import-export devrait s’élever à 640-645 milliards de dollars cette année, a-t-il ajouté. Les téléphones, les produits électroniques, les machines et les pièces détachées devraient réaliser une hausse de leurs chiffres d’affaires à l’exportation comprise entre 15% et 25%.La production industrielle du pays a repris en octobre, grâce notamment à la réouverture des usines à Hô Chi Minh-ville et des parcs industriels avoisinants.Le ministère de l’Industrie et du Commerce a déclaré qu'après trois ans de mise en œuvre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) et un an de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), l'impact positif de ces accords sur les exportations vietnamiennes s'est clairement manifesté, en particulier sur les marchés sans aucun ALE avec le Vietnam auparavant.Par exemple, les exportations vers le Canada, le Mexique et le Pérou ont augmenté de 25 à 30 % par an. Avec l'EVFTA, les produits vietnamiens ont bénéficié d'une compétitivité plus forte sur le marché de l'UE grâce à des tarifs préférentiels.Cependant, le ministère a également souligné les difficultés majeures auxquelles sont confrontées les entreprises, notamment la pénurie de main-d'œuvre, en particulier dans les localités du Sud, ainsi que le manque de matériaux pour la production, les coûts logistiques élevés et les restrictions des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19.- VNA