Hanoï, 21 mars (VNA) - Le ministère malaisien du Commerce international et de l'Industrie (MITI) a annoncé dans un communiqué de presse le 20 mars que la valeur commerciale totale de l'économie de l'Asie du Sud-Est en février avait augmenté de 11 % par an, atteignant 204,99 milliards de RM (45,68 milliards de dollars).Sur ce chiffre, les exportations ont augmenté de 9,8% à 112,28 RM tandis que les importations ont augmenté de 12,4% à 92,71 milliards de RM. Notamment, son excédent commercial a augmenté pendant 34 mois consécutifs depuis mai 2020, avec une valeur de 19,56 milliards de RM.Le MITI a déclaré que le commerce, les exportations et les importations ont atteint les niveaux les plus élevés en février, la croissance des exportations étant soutenue par le pétrole brut, le gaz naturel liquéfié, les produits électriques et électroniques (E&E).Selon le ministère, les exportations de la Malaisie vers des partenaires clés, en particulier l'ASEAN et les États-Unis, ont enregistré une croissance à deux chiffres. En février, les échanges de la Malaisie avec les partenaires de l'ASEAN représentaient 27,4 % de la valeur totale de ses échanges, en hausse de 10 % en glissement annuel pour atteindre 56,14 milliards de RM. Dont les exportations ont augmenté de 14,8% à 33,69 milliards de RM, marquant le 19e mois consécutif avec un taux de croissance à deux chiffres.