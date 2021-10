Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a déclaré que la vaccination des enfants devrait commencer au début novembre, lors d'une réunion avec 19 villes et provinces du Sud sur la prévention et le contrôle du COVID-19, tenue en ligne le 26 octobre.



Demain, Hô Chi Minh-Ville pilotera la vaccination des enfants à Cu Chi et dans l’arrondissement 1. En conséquence, les enfants de 16-17 ans seront vaccinés pour évaluer et tirer des expériences et puis les diffuser pour les autres localités. L'âge d'injection chez les enfants abaissera progressivement.

La priorité est donnée aux enfants qui doivent rester longtemps chez eux, dans les endroits où a été appliquée la distanciation sociale obligatoire ces derniers temps.



"Le vaccin administré aux enfants au Vietnam est Pfizer - approuvé par le ministère de la Santé", a affirmé le ministre. Il a ajouté qu'après l'âge de 16 ans, les enfants de 15 ans seront vaccinés. Le ministère de la Santé formera le personnel médical dans les prochains jours.



Le ministère a demandé aux Instituts d'hygiène et d'épidémiologie, à l'Institut Pasteur de Ho Chi Minh-Ville d'élaborer des documents, de préparer des plans de formation sur la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants de 12 à 17 ans à l’intention des villes et provinces ; en même temps, de guider et de fournir un soutien professionnel et technique aux localités dans la mise en œuvre de la vaccination. - VNA