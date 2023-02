Hanoi (VNA) - L’Administration des sports du Vietnam (VSA) s’est coordonnée avec les agences compétentes pour construire un projet de transformation numérique dans le secteur des sports pour la période 2023-2025, avec une vision jusqu’en 2030.

Le projet devrait mettre à niveau la base de données du secteur et procéder à la digitalisation de la gestion, de la formation et de la recherche.Le chef de la VSA Dang Hà Viêt a déclaré que le projet visait également à construire un secteur des sports moderne et efficace qui s’intègre dans le monde, créant une poussée vers des activités pertinentes, contribuant ainsi à augmenter le chiffre d’affaires et les bénéfices du secteur.Il a pris les exemples de certaines équipes sportives qui ont utilisé la transformation numérique pour produire des données au service d’un entraînement de haut niveau comme les équipes de volley-ball, affirmant que des logiciels d’analyse de données ont été utilisés pour enregistrer les performances des athlètes et évaluer leurs forces et leurs faiblesses.InStat, la plus grande bibliothèque de vidéos et de données sur le football au monde, et le système électronique de performance et de suivi ont également été utilisés dans le football, a poursuivi Dang Hà Viêt.Les managers doivent souligner le besoin urgent de mener une transformation numérique lors de la rédaction du projet, ainsi que de l’élaboration d’une feuille de route pour la sélection des athlètes dans les temps à venir, a-t-il indiqué, qualifiant cela de travail le plus important.Dans sa première phase de 2023 à 2025, le projet se concentrera sur la mise à niveau des infrastructures informatiques de la VSA et la formation de son personnel.La deuxième phase, de 2026 à 2030, vise la transformation numérique et la digitalisation des données et l’utilisation des nouvelles technologies dans l’analyse, la supervision et la prévision.La VSA a demandé au comité de rédaction et des partenaires de proposer des solutions, de recueillir des avis d’experts et de perfectionner le projet pour soumettre au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme dans le courant du premier trimestre 2023. – VNA