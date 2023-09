Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, rend visite au Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Placée sous le thème « Le rôle des jeunes dans l’accélération des Objectifs de Développement durable grâce à la transformation numérique et aux innovations », la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires sera organisée du 14 au 17 septembre à Hanoï par l’Assemblée nationale vietnamienne.



Nguyen Anh Tuan, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh et président du Groupe des jeunes députés de l'Assemblée nationale, a déclaré que ce thème correspondait aux tendances de développement actuelles de l'époque, alors que le monde entier était en pleine transformation numérique. Cela correspond également aux besoins de développement rapide et durable du Vietnam, a-t-il ajouté.



Il s'agit également d'un contenu défini lors du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) qui a fait de la transformation numérique et de l'innovation l'un des principaux moteurs du développement national dans la nouvelle période.



Le thème est également très pertinent pour les besoins des jeunes Vietnamiens, car les carrières liées à l'informatique et à la transformation numérique sont très attractives, a-t-il indiqué.



Selon lui, le domaine de la culture a également besoin d'une révolution numérique pour préserver et promouvoir les valeurs culturelles dans l'environnement numérique. Il est nécessaire de diffuser les valeurs culturelles vietnamiennes dans d’autres nations du monde, en visant l’intégration sans assimilation.



Le thème de l'événement répond aux objectifs de l'Union interparlementaire (UIP), aux exigences de développement du pays et aux besoins de développement des jeunes d'aujourd'hui, créant des conditions permettant à la jeunesse vietnamienne d'exploiter pleinement son potentiel et sa créativité pour contribuer au développement national.



Dans le cadre de l'événement, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh organisera un séminaire sur le renforcement des capacités numériques des jeunes.-VNA