Bangkok, 15 septembre (VNA) - L'indice de confiance des clients et l'indice du sentiment industriel de la Thaïlande ont enregistré en août un niveau record depuis de nombreux mois, montrant des signes positifs dans la reprise économique du pays.L’Université de la Chambre de commerce thaïlandaise (UTCC) a récemment introduit l'indice de confiance des clients d'août 2022 de 43,7, un maximum de 8 mois depuis février.Thanavath Phonvichai, président de l'UTCCe, a déclaré que les acheteurs commencent à découvrir une légère restauration financière car le scénario COVID-19 en Thaïlande commence à se calmer, ainsi que le confort des mesures permettant entreprises à fonctionner normalement.La baisse des prix du pétrole et le confort des directives pour les touristes du monde entier ont contribué à améliorer la confiance des acheteurs, ainsi que les mesures financières du gouvernement fédéral, y compris les campagnes de co-paiement et de protection sociale de l'État.La confiance générale des acheteurs a également remarqué une augmentation de la hausse du secteur des exportations et de meilleurs prix des produits agricoles.Dans un autre développement, la Fédération des industries thaïlandaises (FTI) a déclaré que son indice du sentiment industriel est passé à 90,5 le mois dernier contre 89,0 en juillet, atteignant le plus haut niveau depuis janvier 2020.L'indice de confiance est revenu à son niveau d'avant la pandémie et la tendance devrait se poursuivre après la reprise du secteur du tourisme, a déclaré le président de la FTI, Kriengkrai Thiennukul.- VNA