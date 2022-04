Palais Royal de Bangkok en Thaïlande

Bangkok (VNA) – La Thaïlande ambitionne d’accueillir 1,1 million de touristes venant d’Asie du Sud-Est cette année, étant donné qu’ils peuvent désormais largement voyager sans restrictions et que le tourisme transfrontalier pourrait devenir encore plus facile.



Le chef adjoint du marketing de l’Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) pour l’Asie et le Pacifique Sud, Thanet Phetsuwan, a déclaré qu’elle doit promouvoir activement le tourisme dans le contexte de reprise des vols internationaux, de réouverture des frontières et d’apprentissage à la "vie avec le Covid-19".



En plus du marché de l’Asie du Sud-Est, la TAT vise également 200.000 visiteurs d’Australie et 450.000 d’Inde, portant le nombre total de touristes en provenance des marchés court-courriers à 1,75 million.



Parmi les pays d’Asie du Sud-Est, la TAT s’efforce d’accueillir 11.000 voyages à forfait en provenance du Vietnam, principalement de voyageurs indépendants et de familles avec enfants. –VNA