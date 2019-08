Le missile supersonique BrahMos. Photo: AFP/VNA



New Delhi (VNA) - La Thaïlande est en train de négocier avec l'Inde sur l'achat de missiles de croisière supersoniques BrahMos, selon un article du journal "The Hindu" publié le 31 juillet.

Les négociations sont en cours. La signature du contrat se produira très probablement l'année prochaine. La Thaïlande a manifesté son intérêt pour les missiles BrahMos il y a quelque temps et les discussions ont repris après la visite en décembre dernier en Inde du commandant en chef de la Marine royale thaïlandaise, l'amiral Ruechai Ruddit.



BrahMos, qui est décrit comme le missile de croisière supersonique le plus rapide au monde, doté d'un haut degré de précision, peut être tiré à partir de la terre, de la mer et des airs.



Le missile BrahMos, développé conjointement par l'Inde et la Russie, a une portée d'environ 300 km. Il pèse 2,5 tonnes et sa vitesse peut atteindre 3.450 km à l’heure. -VNA