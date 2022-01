Bangkok, 21 janvier (VNA) - Le Centre thaïlandais d'administration de la situation Covid-19 (CCSA) a approuvé le vaccin anti-COVID-19 de Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Un agent de santé prépare une dose de vaccin COVID-19 à Bangkok, Thaïlande . Photo : AFP/VNA



Le porte-parole du CCSA, le Dr Taweesilp Visanuyothin, a déclaré le 20 janvier que les enfants seront injectés avec le vaccin à formule orange de Pfizer-BioNTech.

Le vaccin Pfizer anti-COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, qui se présente dans un flacon multidose avec un bouchon orange et une étiquette avec une bordure orange, a été approuvé pour une utilisation par l’Administration des Aliments et des Produits pharmaceutiques.

Trois millions de doses de vaccin Pfizer COVID-19 devraient arriver dans le Royaume le 26 janvier pour vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans. Le vaccin fait partie d'une commande de 10 millions de doses passée précédemment. Après avoir reçu le vaccin, le ministère thaïlandais de la Santé prendra quelques jours pour évaluer et tester certains échantillons par mesure de sécurité avant de commencer la vaccination.

Le programme de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans débutera à l'Institut national de la santé infantile Queen Sirikit pour les enfants souffrant de maladies sous-jacentes telles que l'asthme et l'obésité avant de déménager dans d'autres hôpitaux. Le ministère travaillera avec le ministère de l'Éducation pour vacciner d'abord tous les enfants présentant des problèmes de santé sous-jacents.

Le ministère a enregistré une augmentation du taux d'infection parmi les étudiants depuis début janvier. Les infections sont élevées chez les 13-19 ans et au moins un étudiant infecté par le COVID-19 âgé de moins de 18 ans est décédé depuis novembre. Jusqu'à présent, 4,5 millions d'adolescents sur cinq millions âgés de 12 à 18 ans ont reçu une première injection et un peu plus de 4 millions ont reçu une seconde injection.

Dans une nouvelle connexe, le ministère thaïlandais de la Santé a déclaré que le pays avait enregistré 8.640 nouveaux cas de COVID-19 et 13 décès au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total d'infections depuis le début de la pandémie à plus de 2,3 millions de cas, avec 22.000 morts. - VNA