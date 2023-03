Photo d'illustration : VNA

Bangkok, 14 mars (VNA) - Le directeur général thaïlandais du département des revenus, Lavaron Sangsnit, a déclaré que le département utilise l'intelligence artificielle (IA) pour examiner les paiements d'impôts, permettant un examen plus approfondi et empêchant l'évasion fiscale.Lavaron Sangsnit a déclaré que les médias sociaux jouant un rôle clé dans les communications personnelles et le commerce, l'IA peut vérifier ce que les utilisateurs des médias sociaux publient sur le réseau au sujet de leurs activités commerciales.Une source du département qui a requis l'anonymat a déclaré que le département vérifie au hasard des informations sur les médias sociaux tels que Facebook où les utilisateurs affichent des preuves de transferts d'argent ou des flux en direct de marchands qui font la promotion de produits.L'objectif est d'analyser s'ils paient des impôts sur leurs revenus, a précisé la source.Le département recueille également des informations à partir de sites Web, tels que des sites de commerce électronique, et analyse les données pour vérifier les paiements d'impôts.Il analyse les revenus des contribuables sur la base des informations qui lui sont transmises par les institutions financières, conformément aux lois applicables.Les institutions financières doivent fournir au département des informations sur les comptes de dépôt avec plus de 3.000 transactions par an, ou les comptes de dépôt avec plus de 400 transactions par an et une valeur totale de plus de 2 millions de THB (57.000 dollars).En outre, le système comprend un canal de dépôt électronique pour les formulaires fiscaux, la plateforme My Tax Account permettant aux contribuables de consulter leurs informations fiscales, un canal de retenue à la source électronique, ainsi que des canaux de facturation électronique et de reçu électronique.Lavaron Sangsnit a souligné que le système e-tax réduit le traitement des déclarations fiscales d'environ un mois à sept jours.- VNA