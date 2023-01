Aéroport U-Tapao. Photo : Pattaya Mail

Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais commencera cette année le projet de construction de la Ville aérienne à l’Est pour un montant de 290 milliards de bahts (8,8 milliards de dollars).

Le projet transformera l'aéroport U-Tapao dans la province côtière de Rayong, à l'Est de Thaïlande, en un aéroport international. L'aéroport sera relié au terminal d'une compagnie aérienne à bas prix et à l'aéroport Don Muang de Bangkok ainsi qu'à l'aéroport de Suvarnabhumi dans la province de Samut Prakan. L'aéroport international U-Tapao sera conçu et développé pour accueillir de 60 à 75 millions de passagers par an.

La ville couvrira environ 1.040 hectares et disposera d'un aéroport. Il disposera également d'un espace pour abriter un centre commercial, un centre de formation aéronautique et des installations de maintenance, de réparation et de révision d'aéronefs.

Au cours des cinq premières années, la ville va créer 15.600 emplois et stimulera la croissance de l'industrie aéronautique du pays, a déclaré le porte-parole adjoint du gouvernement, Tipanan Sirichana.- VNA