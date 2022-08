Bangkok, 19 août (VNA) - Le ministère thaïlandais des Transports coopère avec son partenaire malaisien pour développer un système ferroviaire à grande vitesse reliant quatre pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Selon les médias locaux, Chayatan Phromsorn, secrétaire permanent aux transports, a eu une réunion avec son homologue malaisien Isham Ishak et des entreprises du pays voisin pour discuter des moyens de coopérer pour construire un système ferroviaire reliant les deux pays.



La Malaisie avait précédemment demandé une liaison ferroviaire à grande vitesse avec la Thaïlande en tant que point de transit pour se relier au Laos et à la Chine.



Les deux parties ont échangé des informations sur le projet et la Malaisie a accepté l'idée que la Thaïlande forme un groupe de travail conjoint pour discuter d'un tel système ferroviaire reliant la Chine, le Laos, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour.



Le panel a été chargé d'avoir un plan en place d'ici la prochaine réunion de l'ASEAN pour discuter des questions de transport.



Les responsables malaisiens sont arrivés après que le ministre thaïlandais des Transports Saksayam Chidchob a émis un ordre de suivi des pourparlers du 25 février entre le Premier ministre Prayut Chan-o-cha et le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob sur la question.



Le ministre Saksayam Chidchob a récemment déclaré que le ministère thaïlandais des Transports développait un chemin de fer à grande vitesse dans le sud pour relier les cinq pays.



Comme prévu, les autorités de certains ministères thaïlandais se rendront à Vientiane plus tard ce mois-ci pour discuter de l'extension du chemin de fer Chine-Laos vers la Thaïlande. Des négociations se dérouleront du 30 août au 1er septembre, portant sur la connexion de Vientiane du Laos et Nong Khai de Thaïlande.- VNA

