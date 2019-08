Bangkok, 10 août (VNA) – L’Office du tourisme de Thaïlande (TAT- Tourism Authority of Thailand) a lancé une nouvelle campagne de marketing dans le but de séduire 200.000 visiteurs de six marchés en expansion en Asie du Sud-Est et de l'Inde.

La campagne intitulée «Give Me Five» donnera plus d’avantages pour attirer les touristes venus du Cambodge, du Laos, du Myanmar et du Vietnam (CLMV), d’Indonésie, de Malaisie, outre de l’Inde.

Le TAT espère que cette campagne de promotion rapportera 8,5 milliards de bahts (276 millions USD) de revenus au secteur du tourisme à la fin du mois de septembre.

Thai Airways International et Thai Smile ainsi que les principaux détaillants The Mall Group, Central Group et la Ratchaprasong Business District Association offrent des privilèges au programme, notamment cinq kilogrammes de bagages gratuits et une réduction des prix de marchandises allant jusqu'à 50%.

La TAT a déclaré que ses principaux objectifs étaient les marchés des voyages court-courriers où les gens peuvent facilement voyager.

Le TAT poursuivra la campagne l'année prochaine si elle est courronnée de succès cette année. Il envisage d'augmenter le poids des bagages gratuits et de collaborer avec des compagnies aériennes et des détaillants pour la prochaine campagne.

La TAT prévoit également de s'associer avec des producteurs de produits appréciés des visiteurs des sept marchés et de faire en sorte que les produits soient inclus dans la campagne d’achat pour la haute saison à venir.

En 2018, la Thaïlande a accueilli un nombre record de touristes étrangers, 38,27 millions, soit une augmentation de 7,5% par rapport à l'année précédente. Elle vise 42 millions en 2020.-VNA