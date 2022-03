Vaccination contre le COVID-19 en Thaïlande. Photo: The Bangkok Post

Bangkok (VNA) - Un expert thaïlandais de premier plan en matière de santé s'est dit préoccupé par un nouveau sous-variant Omicron apparu à Hong Kong.

Le Dr.Chalermchai Boonyaleephan, vice-président de la Commission de la santé publique, a déclare qu'Omicron a maintenant muté en trois sous-variants, le dernier étant la mutation BA.2.2 signalé à Hong Kong. Le territoire connaît actuellement sa pire vague de Covid-19 à ce jour, avec le taux de mortalité le plus élevé au monde.

M. Chalermchai Boonyaleephan dit que lorsque le taux d'infection est très élevé, cela rend « la mutation du virus plus probable ».

Il a affirmé que le nombre d'infections et de décès coïncidait avec l'émergence du sous-variant BA.2.2. Les données ont montré qu'il y avait actuellement environ 5.000 infections et 30 décès par million d'habitants à Hong Kong chaque semaine. Ce chiffre est bien supérieur à la moyenne thaïlandaise de 315 cas et 0,85 décès par million, par semaine.

Le Centre de génomique médicale de l'Université Mahidol, dans un message sur Facebook, a également partagé l'opinion selon laquelle la récente épidémie à Hong Kong aurait pu entraîner le sous-variant BA.2.2.

La plupart des décès à Hong Kong concernent les personnes âgées et non vaccinées, a indiqué le centre, ajoutant que le nouveau sous-variant n'a pas encore été trouvé en Thaïlande.

Cependant, Supakit Sirilak, directeur général du Département des sciences médicales, a déclaré dimanche au Bangkok Post que l'Initiative mondiale sur le partage des données sur la grippe aviaire (Gisaid), la principale base de données sur les données génomiques sur la grippe, n'avait pas encore officiellement confirmé le BA. 2.2 comme nouveau variant à Hong Kong.

Pour déclarer un nouveau variant, le processus prend du temps et doit répondre à un ensemble de critères: la vitesse auquel il se propage, sa gravité et sa capacité à échapper à l'immunité, a déclaré le Dr Supakit Sirilak. -VNA