Décharge sauvage près d'un quartier de divertissement en Thaïlande. Photo: bangkokpost.com

Hanoi (VNA) - La Thaïlande s'efforcera de mettre fin d'ici 2022 à l'utilisation de barquettes alimentaires en polystyrène, pailles en plastique, tasses à usage unique et d'autres produits en plastique.

C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion de la Journée mondiale sans sacs plastiques (3 juillet).

A noter que le gouvernement thaïlandais avait établi une feuille de route pour réduire puis mettre fin à l'utilisation de plastiques jetables.



Le Premier ministre thaïlandais a affirmé que cette initiative contribuerait à réduire la pollution terrestre et océanique dans le monde entier.



Il a hautement apprécié les efforts déployés par divers secteurs pour réduire l'utilisation de sacs en plastique et appelé la population à rejeter les sacs en plastique proposés dans les dépanneurs et centres commerciaux.

Le gouvernement thaïlandais promouvra l’utilisation de matières premières respectueuses de l’environnement et demandera à tous ses organes de rechercher des solutions de remplacement aux sacs en plastique.

La Thaïlande fait partie des 5 pays qui déversent le plus de plastique dans le monde selon un rapport de "Ocean Conservancy" publié en 2017. En effet, ce pays produit 1,03 million de tonnes de déchets plastique par an, et un Thaïlandais utilise jusqu’à huit sacs en plastique par jour. –VNA