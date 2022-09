Le service ferroviaire reliant la province thaïlandaise de Nong Khai à la gare de Thanaleng au Laos a repris ses activités depuis le 16 septembre. Photo : Railwaygazette

Bangkok, 19 septembre (VNA) - La State Railway of Thailand (SRT) a annoncé que le service ferroviaire reliant la province thaïlandaise de Nong Khai à la gare de Thanaleng au Laos a repris ses activités depuis le 16 septembre, dans le contexte où la pandémie de COVID-19 s'est calmée en les deux pays.L'itinéraire traverse le pont de l'amitié thaï-lao sur le fleuve Mékong. Chaque jour, il y aura deux voyages au départ de Nong Khai à 7h30 et 14h45 et retour de Thanaleng à 10h00 et 17h30.Un porte-parole de SRT a déclaré que le trajet dure 15 minutes et que le tarif est de 20 THB (0,54 dollars) par trajet.SRT ramène progressivement les opérations ferroviaires à la normale après que le gouvernement thaïlandais a assoupli les restrictions sur la prévention du COVID-19.Un service ferroviaire rapide entre la capitale Bangkok et la province de Yala dans la province la plus méridionale de la Thaïlande a également repris le 16 septembre.- VNA