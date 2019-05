Bangkok, 6 mai (VNA) - La Thaïlande envisage de réactiver une ligne de chemin de fer la reliant à la Malaisie, en arrêt depuis plus de 20 ans afin d'accroître la connectivité entre les deux pays.

Photo d'illustration. Source: internet

Selon les médias locaux, le rétablissement de la ligne ferroviaire entre la ville frontalière de Sungai Kolok, dans la province de Narathiwat (Sud), et l’état de Kelantan (Malaisie) est proposée par le Centre administratif des provinces frontalières méridionales (SBPAC).

Somkiat Polprayoon, secrétaire général du SBPAC, a déclaré que son établissement avait rencontré les autorités ferroviaires thaïlandaises et malaisiennes pour discuter de ce projet.

Cette réunion faisait suite à un accord conclu en octobre dernier entre le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha et son homologue malaisien Mahathir Mohamad, dans le but de renforcer la connectivité routière et ferroviaire entre le sud de la Thaïlande et le nord de la Malaisie.

En 1954, les autorités ferroviaires thaïlandaises et malaisiennes ont signé un traité commun sur le service des trains couvrant les deux gares Sungai Kolok et Tumpat (État de Kelantan). Cependant, ce service a été interrompu il y a environ deux décennies en raison de son usage pour le transport clandestin de marchandises et de passagers.

Les circonstances ont changé depuis et le rétablissement de ce service stimulerait le commerce frontalier, selon M. Polprayoon.

Un service ferroviaire est actuellement disponible entre la ville de Hat Yai, province de Songkhla à l’extrême sud de la Thaïlande, et Kuala Lumpur, et la ligne entre Hat Yai et Sungai Kolok pourrait améliorer les services de transport, a-t-il ajouté.

Fin avril 2019, la Thaïlande et le Cambodge ont rétabli un service ferroviaire suspendu depuis 46 ans.

Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha et son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen ont co-présidé l'inauguration du pont et la réouverture de la ligne de chemin de fer reliant le district d'Aranyaprathet, province de Sa Kaeo, à l’extrême est de la Thaïlande, et le Cambodge.

Toujours en avril, la Thaïlande a signé un mémorandum d'accord avec le Laos et la Chine concernant le développement d'une ligne ferroviaire reliant la province de Nong Khai, dans le nord-est de ce pays, à la capitale laotienne Vientiane. -VNA