Bangkok, 1er juin (VNA) - Le chemin de fer national de Thaïlande (SRT) accélère le développement de plusieurs gares ferroviaires pour ouvrir la voie à des projets de logistique et d'investissement impliquant le Laos, ont rapporté les médias locaux.

Photo d'illustration : bangkokpost.com

La Thaïlande construit actuellement les gares ferroviaires - Udon Thani, Nong Takai, Natha et Nong Khai - dans la région nord-est limitrophe du Laos.

Les lignes ferroviaires sont reliées à la zone industrielle d'Udon Thani et aux projets de développement à Nong Khai et à un parc à conteneurs à la gare de Natha, a indiqué le journal Bangkok Post, citant le président du conseil d'administration des chemins de fer d'État de Thaïlande, Jirut Wisanjit, qui a inspecté la construction des quatre gares, le 30 mai.

Le même jour, Jirut Wisanjit a participé à un séminaire portant sur l'extension ferroviaire de 3,7 km de la gare de Nong Takai à la zone industrielle qui sera utilisée comme centre logistique pour promouvoir la croissance économique, y compris le tourisme, dans la région.

Selon Jirut Wisanjit, les projets de développement des gares de Nong Khai et Natha permettront de promouvoir la Thaïlande en tant que centre logistique dans la sous-région du Mékong et la logistique transfrontalière entre la Thaïlande et le Laos. Plus de 46.000 mètres carrés de la gare de Nong Khai ont été affectés en tant que zone de dédouanement. Le reste du terrain sera réservé à la fois à des fins d'investissement et en tant que zone centrale. L'aménagement du dépôt de la gare de Natha se traduira par sa connexion avec une autoroute et une gare routière.

Pendant ce temps, la société publique Transport Co Ltd a déclaré que la Thaïlande aurait des bus circulant sur 10 itinéraires vers des destinations au Laos à partir du 15 juin.

Selon Sanyalux Panwattanalikit, président de Transport Co, la première route reliant Mukdahan en Thaïlande à Savannakhet au Laos a ouvert le 9 mai.



Les neuf autres lignes de bus vers le Laos sont Nong Khai-Vientiane, Udon Thani-Vientiane, Ubon Ratchathani-Pakse, Khon Kaen-Vientiane, Bangkok-Vientiane, Nakhon Phanom-Thakhek, Udon Thani-Udon Thani International Airport-Nong Kha-Vang Vieng , Chiang Rai-Bokeo et Loei-Luang Prabang.- VNA