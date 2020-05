Le Premier ministre Prayut Chan-o-cha préside le Couloir économique de l’Est de la Thaïlande. Photo: AFP



Bangkok (VNA) – Le Comité directeur du Couloir économique de l’Est (EEC en anglais) de la Thaïlande présidé par le Premier ministre Prayut Chan-o-cha a approuvé jeudi le projet de développement de l'aéroport d'U-tapao d’un montant de 290 milliards de baths (plus de 9 milliards de dollars).

Le projet de l'aéroport d'U-tapao est l'un des cinq méga-projets dans le cadre du développement des infrastructures du gouvernement dans le Couloir économique de l'Est.

Une fois approuvé par le cabinet, la Marine thaïlandaise va signer un contrat de 50 ans avec le joint-venture BBS pour réaliser le projet couvrant 10km². Il comprendra un troisième terminal de passagers à l'aéroport d'U-tapao, une passerelle commerciale et un centre de transport terrestre, un centre MRO (maintenance, réparation et révision), un complexe de fret et un centre de formation aéronautique.

Le projet générera pour le gouvernement un revenu de 305 milliards de bahts provenant de la location de terrains et du partage des revenus sans compter 62 milliards de bahts provenant de l'impôt. En plus, le projet créera 15.600 emplois au cours des cinq premières années.



Kanit Sangsubhan, secrétaire général du bureau du Couloir économique de l’Est, a déclaré que le projet serait achevé en 2023 avec le chemin de fer à grande vitesse reliant trois aéroports clés (Don Mueang, Suvarnabhumi et U-tapao).



Le projet de la ville de l’aéroport (Airport City) est désigné comme un centre industriel, touristique, de la logistique et de l'aviation au sein du Couloir économique de l’Est et comprend également le développement urbain dans un rayon de 30km de l'aéroport. -VNA