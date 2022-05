Résolution n° 06-NQ/TW du Bureau politique: Créer une force motrice pour le développement urbain et contribuer à un essor socio-économique rapide et durable

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 4e Dialogue entre le Premier ministre et les agriculteurs. Le dialogue a eu lieu à Son La, en connexion avec les 62 autres villes et provinces du pays.

L'Assemblée nationale (AN) du Vietnam poursuivra demain la deuxième semaine de travail dans le cadre de sa troisième session avec un ordre du jour chargé de questions importantes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé inspecter les 27 et 28 mai des ouvrages d’infrastructure de tourisme et des communications dans les provinces de Hoà Binh et Son La (Nord).