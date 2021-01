Le Premier ministre Prayut Chan-o-cha. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a approuvé le Plan stratégique pour le développement d'une économie biologique, circulaire et verte (BCG) pour la période 2021-2026 afin de promouvoir la croissance économique du pays au cours de ces cinq prochaines années.

Cette stratégie de développement selon le modèle BCG a été adoptée lors de la première réunion du Comité BCG présidé le 13 janvier par le Premier ministre Prayut Chan-o-cha et sera inscrite au Programme de développement durable à l'horizon 2030.

La stratégie se concentre sur quatre domaines: l'agriculture et l'alimentation; le soin de santé et les services médicaux; l’énergie et la biochimie; le tourisme et l'économie créative.

Le Plan stratégique BCG appelle le gouvernement à augmenter la valeur des produits agricoles et à générer plus de revenus pour le secteur agricole.

Le Plan vise à générer 4.400 milliards de bahts (146,5 milliards de dollars) de revenus, soit 24% du PIB et à créer 16,5 millions d'emplois d'ici 2022. -VNA