Bangkok, 19 août (VNA) - L'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) proposera le 19 août au Centre d'administration de la situation COVID-19 de prolonger maximum les séjours des titulaires de visas touristiques et de visas à l'arrivée pour les encourager à rester plus longtemps dans le pays.

Photo: AFP/VNA

Le gouverneur de la TAT, Yuthasak Supasorn, a déclaré que l'autorité proposerait que les visas touristiques soient valables 45 jours au lieu de 30 jours et les visas à l'arrivée pendant 30 jours au lieu de 15 jours et que la mesure devrait se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2022.



Selon lui, TAT proposera également de mettre fin à l'obligation pour les visiteurs arrivant par voie terrestre du Laos et de Malaisie de remplir le formulaire d'immigration TM6 afin de faciliter leurs visites et d'éviter l'entassement aux points de contrôle de l'immigration.

Le pays a accueilli près de 5 millions de visiteurs jusqu'à présent cette année, atteignant essentiellement l'objectif du gouvernement de 5 à 10 millions de visiteurs pour toute l'année. La plupart des visiteurs venaient de Malaisie, suivis de l'Inde, du Laos, des États-Unis et du Royaume-Uni.- VNA