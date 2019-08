Hanoi, 21 août (VNA) - La Thaïlande prolongera jusqu'en avril 2020 l'exemption de frais de visa pour les visas délivrés aux touristes de 18 pays, afin de stimuler la croissance du tourisme.

A Phuket en Thaïlande. Photo : VNA

Lors d'une rencontre avec le milieu de presse, le 20 août, le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha a affirmé que le gouvernement avait approuvé ce programme qui couvrirait le nouvel an lunaire thaïlandais Songkran.Les frais de 2.000 bahts (65 dollars) seront supprimés jusqu'à l'année prochaine pour les voyageurs de 18 pays, dont la Chine et l'Inde.L'exemption de frais de visa fait partie d'un plan de relance de 10 milliards de dollars américains destiné à stimuler la croissance, notamment un moratoire sur la dette pour les agriculteurs, des prêts pour les petites entreprises et davantage d'argent pour les personnes à faible revenu.Les recettes des touristes étrangers représentent environ 12% de la deuxième grande économie de l’Asie du Sud-Est, mais les arrivées n’ont augmenté que de 0,89% en juin, les visiteurs en provenance de Chine, la source la plus importante, ayant diminué de 7,1% par rapport à l’année précédente. - VNA