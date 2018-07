Bangkok, 16 juillet (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-o-cha, a exprimé sa satisfaction pour le classement 2018 en matière d'Indice mondial de l'innovation (Global Innovation Index-GII), publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

La position de la Thaïlande s'est améliorée parce que le pays dispose de potentiels pour produire des produits innovants, a déclaré le chef du gouvernement thaïlandais.

Selon le GII 2018, la Thaïlande est classée 44e parmi les 126 pays et économies répertoriés. Le pays était classé 51e l'année dernière.

M. Prayut a déclaré que la Thaïlande est également leader dans de nombreux aspects, tels que l'exportation de produits innovants (6e place), l'exportation de produits de technologies avancées (8è).

Par ailleurs, la Thaïlande est l'un des 20 pays ayant de grandes capacités en matière de développement de l'innovation.

Le Premier ministre Prayut Chan-o-cha a déclaré que son gouvernement donnait la priorité au développement des infrastructures nécessaires au développement des innovations et des technologies de pointe, en promouvant et protégeant l'utilisation de la propriété intellectuelle à des fins commerciales avec des mesures préventives contre la contrefaçon, ainsi qu’en intégrant la coopération entre organes gouvernementaux, entreprises privées et établissements d'enseignement.

Il a souligné la nécessité pour les Thaïlandais de se renseigner sur le développement de l'innovation en utilisant les sciences, les technologies et la créativité en fonction des demandes du marché afin de fournir des produits et services répondant aux besoins des clients.

Il a déclaré que les chercheurs devraient se concentrer sur les mesures visant à aider les personnes à bas revenu, via l'amélioration du système agricole, pour obtenir des récoltes moins importantes mais plus avantageuses, plutôt que de se concentrer sur la maximisation de la quantité. -NNT/VNA