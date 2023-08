Bangkok, 8 août (VNA) - La Thaïlande bénéficie de l'interdiction d'exportation de riz imposée par l'Inde et n'a aucune raison d'arrêter les expéditions de céréales elles-mêmes, a déclaré le 7 août le ministre intérimaire du Commerce Jurin Laksanawisit.

Le gouvernement garantira une production de riz suffisante pour la consommation intérieure et les exportations, et veillera également à ce que les prix intérieurs ne soient pas trop élevés, a-t-il déclaré lors d'un point de presse.Au cours des sept premiers mois, la Thaïlande a expédié 4,8 millions de tonnes à l'étranger, a-t-il dit, ajoutant que les exportations mensuelles se situaient entre 700.000 et 800.000 tonnes.La Thaïlande, deuxième exportateur mondial de riz après l'Inde, devrait exporter plus de 8 millions de tonnes de riz cette année, a déclaré Charoen Laothamatas, président de l'Association thaïlandaise des exportateurs de riz, contre 7,71 millions de tonnes l'année dernière.Le message de Jurin Laksanawisit est venu à un moment où les prix du riz en Asie en juillet 2023 ont atteint un niveau record au cours des trois dernières années, après que l'Inde a interdit l'exportation de riz blanc non basmati pour augmenter son offre intérieure et réduire les prix du riz sur le marché intérieur.- VNA