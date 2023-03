Des habitants et touristes célèbrent le festival de Songkran à Chiang Mai. Photo: tatnews.org

Bangkok (VNA) - Des festivals massifs de Songkran auront lieu dans toute la Thaïlande en avril pour stimuler davantage l'industrie du tourisme, a déclaré dimanche la porte-parole du gouvernement, Anucha Burapachaisri.

L'Autorité du tourisme de Thaïlande s'attend déjà à un grand rebond du festival Songkran de cette année en raison de la reprise plus rapide que prévu du marché du tourisme et organisera de grands festivals dans cinq régions du pays.

L'agence de tourisme a également lancé la cinquième phase de son programme «Rao Tiew Duay Kan» (Nous voyageons ensemble) pour stimuler le tourisme intérieur.

Le Premier ministre Prayut Chan-o-cha a mis en place des directives pour promouvoir le tourisme et s'est déclaré convaincu que les mesures de relance du tourisme du gouvernement contribueraient à stimuler le tourisme en Thaïlande, a déclaré M. Anucha.

Songkran est la fête du Nouvel An traditionnel de Thaïlande. Elle est célébrée le 13 avril de chaque année et s'étend jusqu'au 15 avril.

Le festival est célèbre pour ses batailles d'eau publiques ainsi que pour ses rituels de purification qui marquent la fin d'une année et le nouveau début d'une autre. - VNA

source