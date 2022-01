Bangkok, 13 janvier (VNA) - La Thaïlande percevra un frais d'entrée de 300 bahts (9 dollars) auprès des touristes étrangers à partir d'avril pour développer des destinations et payer une assurance accident pour les étrangers qui ne peuvent pas se permettre le coût eux-mêmes.

Photo : AFP/VNA

Selon le chef de l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) Yuthasak Supasorn, les frais s'ajoutent à une liste d'exigences pour les touristes étrangers cherchant à entrer en Thaïlande, qui incluent le prépaiement pour les tests COVID-19, l'hébergement à l'hôtel ou la quarantaine, et l'assurance avec une couverture de traitement du COVID-19 d'au moins 50.000 dollars.



Les fonds seront également utilisés pour moderniser les infrastructures touristiques, a-t-il ajouté. Les nouveaux frais seront facturés avec les billets d'avion et font partie des plans de tourisme durable du gouvernement, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Thanakorn Wangboonkongchana.



La Thaïlande prévoit entre 5 et 15 millions d'arrivées d'étrangers cette année, en fonction des politiques en place sur ses principaux marchés touristiques, a déclaré Thanakorn Wangboonkongchana.



Les touristes étrangers devraient générer 800 milliards de bahts thaïlandais (23,97 milliards USD) cette année, a-t-il déclaré. La Thaïlande, l'une des destinations de voyage les plus populaires d'Asie, a été durement touchée par une crise touristique induite par la pandémie, avec environ 200.000 arrivées l'année dernière, contre près de 40 millions en 2019.



Les efforts récents pour relancer le secteur ont été compliqués par la propagation mondiale rapide du variant Omicron de COVID-19.



Le 7 janvier, la Thaïlande a prolongé indéfiniment la suspension du programme " Testez et partez’’ (Test & Go) pour les visiteurs de l'aviation- VNA.