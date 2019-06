Bangkok, 16 juin (VNA) - La police royale thaïlandaise (RTP) a confirmé sa disposition à garantir la sécurité et le trafic lors du 34e sommet de l'Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui se tiendra du 20 au 23 juin prochain.

La police thaïlandaise à Bangkok. Photo: EPA/VNA

Selon le Bureau national de l’information de Thaïlande (NNT), la RTP a répété un plan de sécurité complet qui couvre la zone d’hébergement des participants et le lieu du sommet à Bangkok.

Le général Srivara Rangsiphrammanakun, commissaire général adjoint de la RTP, a annoncé avoir chargé le Bureau de l'immigration d'ouvrir un canal spécial en faveur des personnes qui assisteront à ce sommet et d'inspecter plus rigoureusement les personnes voyageant à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Le Bureau de l'immigration poussera les personnes ayant un casier judiciaire ou susceptibles de provoquer le chaos hors du pays immédiatement.

Le général Srivara a ajouté que la RTP ouvrirait un Centre des opérations de sécurité pour le 34è sommet de l'ASEAN afin de suivre les informations et les situations avant, pendant et après cet événement.

Il a exprimé sa conviction que la gestion globale du trafic n’affecterait pas le public, car les rendez-vous importants se tiendront dans le week-end. Il a également appelé le public à faire attention aux choses suspectes, rassurant que la situation n'était pas inquiétante.

Auparavant, le ministère thaïlandais des Affaires étrangères avait déclaré être prêt à accueillir les dirigeants régionaux pour le 34è sommet de l'ASEAN. -VNA