Le vice-ministre thaïlandais de la Santé Sathit Pitutecha. Photo : pr.moph.go.th

Bangkok, 24 août (VNA) - La semaine de la santé de l'APEC a débuté en Thaïlande le 22 août par un séminaire présentant la politique de « Famille intelligente » du pays hôte pour lutter contre le faible nombre d'enfants et atténuer les impacts sur le travail et l'économie.S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre thaïlandais de la Santé Sathit Pitutecha a déclaré que 17 des 21 économies de l'APEC sont confrontées à des problèmes démographiques lorsque les taux de fécondité globaux sont inférieurs aux taux nécessaires pour soutenir leurs populations.Il a déclaré qu'avec une population de 66 millions d'habitants, la Thaïlande est récemment devenue une société vieillissante et devrait devenir une société "super-âgée" en temps voulu si aucune mesure drastique n'est prise.Le directeur général du ministère de la Santé, Suwanchai Wattanayingcharoenchai, a déclaré qu'à l'appui de la politique famille intelligente, un certain nombre de lois et de politiques pertinentes ont été publiées. Parmi celles-ci figure la deuxième stratégie nationale de développement de la fécondité qui encourage les naissances et crée les conditions d'accueil des enfants.- VNA