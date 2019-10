Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a présidé le 25 octobre, à Bangkok, une réunion du Comité national chargé de l'organisation du 35ème Sommet de l'ASEAN et des conférences connexes que le pays accueillera en novembre prochain.



Le Premier ministre a demandé aux autorités de veiller à ce que leurs plans de sécurité soient conformes aux normes internationales, a indiqué Mme Narumon Pinyosinwat, porte-parole du gouvernement thaïlandais.



Le 35ème Sommet de l'ASEAN et les réunions connexes auront lieu à Bangkok et dans la province voisine de Nonthaburi du 2 au 4 novembre prochain. Les hauts fonctionnaires des pays membres se réuniront à partir du 30 octobre pour préparer l'événement.



Mme Narumon Pinyosinwat a annoncé que les dirigeants des pays membres de l'ASEAN et ceux du Japon, de la République de Corée et de la Chine se réuniraient le 4 novembre, un jour après l'ouverture du 35ème Sommet de l'ASEAN.



Auparavant, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, a révélé que le Premier ministre japonais Shinzo Abe, le président sud-coréen Moon Jae-in et le Premier ministre chinois Li Keqiang viendraient en Thaïlande pour se joindre à l'événement.



Selon Mme Narumon, d'autres pays de dialogue tels que l’Australie, l’Inde et la Nouvelle-Zélande, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, participeront aux réunions.



Le président américain Donald Trump a été invité, mais aucune confirmation de sa participation n'a été donnée, a-t-elle ajouté.



Lors de ce sommet, les dirigeants discuteraient de la coopération pour la stabilité durable, la gestion des frontières, la cybersécurité, la lutte contre la criminalité transnationale, l'atténuation des catastrophes, le développement durable, le développement économique, la quatrième révolution industrielle, etc.



Environ 3.000 officiels et journalistes se rendront en Thaïlande pour les événements.



Les bureaux publics de Bangkok et de Nonthaburi auront deux jours de congé supplémentaires les 4 et 5 novembre pour atténuer les embouteillages.



La police thaïlandaise a également confirmé que près de 10.000 policiers seraient déployés lors du Sommet de l'ASEAN. -VNA