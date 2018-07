Un haut lieu touristique en Thaïlande. Photo : saigontourist

Bangkok (VNA) - L'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT - Tourism Authority of Thailand) a estimé que le Royaume pourrait accueillir 37,5 millions de touristes étrangers cette année. Le domaine du tourisme représenterait environ 11% du produit intérieur brut (PIB) de la Thaïlande.

La TAT prévoit également que le secteur touristique desservirait 40 millions de visiteurs en 2019 et rapporterait 3.400 milliards de bahts, soit une hausse de 10% par rapport à 2018. Les visiteurs nationaux et étrangers apporteraient respectivement 1.120 milliards et 2.280 milliards de bahts à ce secteur.

La TAT a demandé à ses bureaux de représentation dans le monde entier de lancer des plans stratégiques l'année prochaine. Au Moyen-Orient, le tourisme médical se développe de plus en plus, en particulier dans les Émirats arabes unis, en Iran et à Oman, représentant déjà 2% du total des arrivées internationales en Thaïlande.

L'année dernière, le nombre de touristes venus d’Amérique a atteint 1,5 million, dont 1 million en provenance des États-Unis et 250.000 originaires du Canada. La TAT espère voir les arrivées en provenance d’Amérique augmenter de 10%.

La Chine est considérée comme le marché le plus prometteur pour la Thaïlande. Actuellement, seulement 10% de la population chinoise détient un passeport, soit 140 millions de personnes. La Thaïlande offre des services de tourisme pour les familles, les mariés, les sportifs chinois et organise de nombreuses activités de promotion touristique dans les villes chinoises afin d'attirer de nouveaux visiteurs. - VNA