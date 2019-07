EGAT lance un plan de réactivation de la centrale de Mae Moh. Photo: bangkokpost.com

Bangkok (VNA) - L’Autorité thaïlandaise de production d’électricité (EGAT) a commencé le 13 juillet à recueillir des opinions des parties prenantes et des communautés locales sur la reprise des activités de deux groupes turbo-alternateurs de la centrale électrique à charbon de Mae Moh, la plus grande du genre dans le pays.



EGAT réserve 37 milliards de bahts (plus d'un milliard de dollars) à la reprise des groupes turbo-alternateurs No 8 et No 9 d'une puissance combinée de 540 MW et situées dans le district de Mae Moh, province de Lampang.

EGAT envisage de porter leur capacité à 660 MW, dans l’espoir que les deux unités rechargées auront un rendement plus élevé, une consommation moindre de carburants et des émissions plus faibles.



Les groupes turbo-alternateurs No 8 et No 9, qui sont âgés de près de 30 ans, fonctionnent en mode veille et leurs deux générateurs électriques seront mis hors service en 2022.



La société TLT Consultants a été désignée à recueillir des opinions afin de rédiger un rapport d'évaluation des impacts sur l'environnement et la santé humaine. EGAT prévoit de terminer le processus de recueil d’opinions fin juillet.



Le plan de réactivation de la centrale de Mae Moh est conforme au plan national de développement énergétique pour 2018-2037 qui vise à garantir la sécurité énergétique dans les régions Nord et Centre septentrional.



Selon Patana Sangsriroujana, gouverneur adjoint d’EGAT pour les politiques et la planification, le budget du plan de réactivation de la centrale de Mae Moh est passé de 35 milliards à 37 milliards de baths.



Mae Moh est la première électrique à charbon de Thaïlande et exploitée par EGAT depuis 1975. Elle est alimentée par du lignite du bassin de Mae Moh.



La centrale de Mae Moh peut répondre à 50% des besoins en électricité des localités du Nord, 30% du Centre et 20% du Nord-Est.



Le projet de réactivation utilisera du lignite pour la production d'électricité avec l'aide de technologies modernes qui pourra économiser 20% de carburant. -VNA