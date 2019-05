Bangkok, 2 mai (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a récemment mis en place un plan de relance économique d'une valeur de 21,8 milliards de bahts (680 millions de dollars) pour inverser les signes de ralentissement et soutenir la consommation intérieure afin de compenser la baisse des exportations.

Photo d'illustration. Source: thailand-business-news.com

Ce programme comprend 13,2 milliards de bahts d’aides sociales destinées aux personnes à faible revenu, aux handicapés, aux agriculteurs et aux enfants. Il comprend également des mesures fiscales d’une valeur de 8,6 milliards de bahts, destinées aux achats de livres, de biens immobiliers et de certains produits tels que les uniformes, les équipements sportifs et les manuels scolaires.

Nathporn Chatusripitak, porte-parole du vice-Premier ministre Somkid Jatusripitak, a déclaré que le gouvernement espérait que ces mesures contribueraient à une croissance économique de 3,9% en 2019, contre 3,8% récemment annoncées par le Bureau de la politique budgétaire (FPO).

Le FPO a abaissé de 4% à 3,8% ses prévisions de croissance économique pour 2019 en raison de la chute des exportations. Ces prévisions sont conformes à celles de la Banque de Thaïlande (3,8%) et du Conseil national de développement socio-économique (3,5 à 4,5%). -VNA