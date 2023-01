Des fruits sont vendus dans un centre commercial de Bangkok en Thaïlande. Photo : VNA

Bangkok (VNA) – Un rebond du tourisme et de la demande intérieure sont des facteurs qui font que la Thaïlande maintient ses perspectives de croissance économique pour 2023 à 3,8%, selon le ministère des Finances.S'exprimant lors d'un rapport le 27 janvier, le chef du bureau de la police fiscale du ministère, Pornchai Thiraveja, a déclaré que la deuxième économie d'Asie du Sud-Est avait augmenté de 3% en 2022, ce qui est inférieur à une prévision précédente de 3,4 %, ses exportations, ses investissements publics et sa consommation privée. ralenti.En 2021, le produit intérieur brut (PIB) de la Thaïlande a augmenté de 1,5 %, l'un des taux les plus bas de la région.Le chiffre de l'année dernière devrait être publié le mois prochain.Le tourisme est un secteur important qui a grandement contribué à la croissance du PIB du pays avec 11,15 millions d'arrivées étrangères en Thaïlande l'année dernière.Pornchai Thiraveja a déclaré que le pays s'attend à accueillir 27,5 millions de visiteurs étrangers cette année, contre 21,5 millions prévus plus tôt, grâce à la réouverture de la Chine.En 2019, la Thaïlande a attiré près de 40 millions de visiteurs étrangers qui ont dépensé 1 910 milliards de bahts (58,14 milliards de dollars) dans le pays. - VNA