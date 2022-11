Photo d'illustration : Bloomberg

Bangkok, 3 novembre (VNA) - Les dirigeants de la Banque de Thaïlande ont estimé que malgré de nombreux défis, la Thaïlande maintiendra sa reprise économique dans la période post-pandémique.S'adressant à une conférence organisée le 2 novembre par le journal Prachachat Turakit, le gouverneur adjoint de la Banque de Thaïlande, Mathee Supapongse, a prévu que l'économie thaïlandaise serait confrontée à des difficultés telles que la hausse des taux d'intérêt dans le monde, l'hyperinflation et les risques politiques en 2023.Cependant, le produit intérieur brut (PIB) du pays est estimé à 3,3% cette année et à 3,8% l'année prochaine.Mathee Supapongse a déclaré que le Fonds monétaire international (FMI) prévoyait que le taux de croissance du PIB de la Thaïlande en 2023 serait plus élevé qu'en 2022.Le taux d'inflation du pays continuera de baisser à 1-3% l'année prochaine, de sorte que la banque centrale a maintenu le normalisateur de la monnaie, a-t-il ajouté.- VNA