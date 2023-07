Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais de l'Industrie, la Fédération des industries thaïlandaises (FTI) et l’Agence nationale de développement scientifique et technologique (NSTDA) ont signé le 24 juillet un accord de coopération afin de mettre en œuvre un projet de transformation de déchets industriels et agricoles en matières premières ou en nouveaux produits.



Sukit Limpijumnong, président de la NSTDA, a déclaré que cette coopération vise à renforcer les capacités de gestion des déchets de la Thaïlande pour promouvoir une économie circulaire.



La coopération entre le ministère de l'Industrie, la FTI et la NSTDA devrait aider la Thaïlande à atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2050.-VNA